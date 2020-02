Die italienische Serie A hat wegen der Coronavirus-Epidemie in Italien drastische Maßnahmen ergriffen: Fünf Spiele dieses Wochenendes wurden auf den 13. Mai verschoben. Darunter ist die Spitzenbegegnung zwischen dem Tabellenführer und Meister Juventus Turin und dem aktuell Drittplatzierten Inter Mailand , die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte. Das teilte die Liga am Samstag mit.

Auch das Finale der Coppa Italia ist betroffen

Italien verzeichnet mit rund 900 Infizierten bis Freitag den größten Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa. 21 Menschen sind an der Erkrankung Covid-19 in dem Land bereits gestorben - besonders viele im Norden. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es in der Serie A Spielabsagen gegeben. Einige Partien finden aber trotzdem statt.