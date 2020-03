Coronavirus: Wie geht es mit Hannover 96 weiter und was passiert bei einem "Shutdown"?

Sportchef Ralf Minge vom Ligarivalen Dynamo Dresden warb gestern dafür, „dass der Spielbetrieb so lange ausgesetzt wird, bis Zuschauer wieder im Stadion dabei sein können“. Am kommenden Montag treffen sich die Verantwortlichen der Klubs beim Ligaverband DFL. Dort werden die wegweisenden Entscheidungen erwartet.

Keine Absteiger bei "Shutdown"

Nach einem Plan soll es bei diesem "Shutdown" keine Absteiger geben. DFB-Generalsekretär Frie­drich Curtius erklärte, der Verband bereite sich darauf vor, „dass die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste“.

Das dürfte der Fall sein, wenn noch mehr Profis in unterschiedlichen Vereinen positiv getestet würden. Da zum Beispiel nicht klar ist, wann und wo Jannes Horn sich infizierte, hatte 96 am Donnerstag auch intensiven Kontakt zum letzten Gegner Nürnberg. Dort wurden die Spieler getestet, das Resultat steht noch aus.

Die 96-Profis dürfen erst am 26. März ihre Wohnungen wieder verlassen und trainieren. Davor müssen sie einen erneuten Corona-Test bestehen. Der Fitnessstand wird bis dahin nicht der beste sein. Das nächste Spiel wäre am 4. April gegen Karlsruhe. So richtig wettbewerbsfähig wären die Spieler bis dahin nicht. Dass der Wettbewerb dann überhaupt noch läuft, ist eher unwahrscheinlich.