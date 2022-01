Coronawelle stoppt Waspo 98 nicht mehr - White Sharks wollten verlegen

Die Corona-Welle ist gerade erst über den Wasserballern von Meister Waspo 98 Hannover zusammengeschlagen. Die meisten Spieler hat es erwischt, keinen jedoch schlimm, alle waren geboostert. Nun soll es schon wieder weitergehen in der Bundesliga. Aber ist das sinnvoll nach einer sehr kurzen Pause? Es ist auch eine grundsätzliche Frage. Der Meister aber will spielen, betont Trainer Karsten Seehafer, zumal alle Tests vom Freitag negativ sind: „Der Gesetzgeber öffnet ja die Schwimmhallen. Außerdem läuft die Handball-EM, in anderen Sportarten geht es auch, warum sollten wir nicht spielen?“ Am Samstag um 16 Uhr steht die Partie beim ASC Duisburg an.

Anzeige

Seehafer hat sich selbst angesteckt beim Champions-League-Gastspiel in Bukarest, blieb jedoch symptomfrei. Einige Waspo-Akteure sind schon wieder ins Training eingestiegen, sie hatten sich bereits vor der Bukarest-Tour infiziert. Darunter sind unter anderem die Kroaten Petar Muslim und Marko Macan (inzwischen zum zweiten Mal Vater geworden). „Die brauchen Praxis“, so Seehafer.