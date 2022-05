„Costa Augustina“ wird aufgebaut: Sachsenbeach zurück auf dem Augustusplatz

Leipzig. Noch vor dem Sonnenaufgang rollten am Montagmorgen die ersten LKW auf den Augustusplatz. Einen engen Zeitplan muss das Organisationsteam um Maud Glauche einhalten, damit ab Mittwoch die ersten Bälle zwischen Gewandhaus und Oper beim Amazon Sachsenbeach fliegen können.

Regionaler Sand

1300 Tonnen Sand sind von 52 Kippern bis zum Nachmittag auf den Platz gekarrt worden. Radlader haben die Sandberge anschließend verteilt und geglättet. Auch die zwei Tribünen sind bereits aufgebaut und sogar die Netze schon installiert. „Am Dienstag kommt das Turnierdorf hinzu, die Essens- und Getränkestände, die Palmen und viel Detailarbeit“, so die Organisatorin.

Der Sand kam bisher immer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen, so Glauche. Nicht jeder Sand sei dafür geeignet. „Der Sand muss qualitativ hochwertig, rund und sehr feinkörnig sein.“ Bis einen Millimeter darf die Körnung sein und wenig Lehm und Staub enthalten. So bleibe der Sand schön fluffig.

In diesem Jahr kommt der Sand aus dem Kieswerk Löbnitz. Nach dem Turnier wird der Sand nicht entsorgt, sondern an Sportvereine aus Leipzig und dem Umland verschenkt. „Der Sand verliert über die Jahre an Qualität, wird fester“, erklärt Glauche. „Mit dem frischen, guten Sand wollen die Vereine ihre Anlagen wieder aufbessern“. Mindestabnahme für die Vereine sind 25 Tonnen. Die werden nach dem Turnier auf LKW verladen und direkt zu den Beachanlagen gebracht. Das wird auch durch den Hauptsponsor der Veranstaltung ermöglicht.