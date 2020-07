Tennistalent Nicole Rivkin erhält Pierre-de-Coubertin-Medaille

Als dritte Spielerin der Tennisbase Hannover hat Nicole Rivkin die Pierre-de-Coubertin-Medaille erhalten. Im Rahmen der Zeugnisvergabe der zehnten Klasse der KGS Hemmingen wurde der 17-Jährigen diese besondere Auszeichnung überreicht.

„Du bist eine Schülerin, die ihre hohen sportlichen Ziele und Erfolge mit zielstrebigem Auftreten und guten Noten auch in der Schule vereint hat“, erklärte der didaktische Leiter der KGS Hemmingen, Stefan Ludes. Rivkin hat das letzte Schuljahr mit der Note 2,0 abgeschlossen. „Vor dem Hintergrund der zahlreichen Turnierreisen auch während der Schulzeit ist das eine hervorragende Note“, so Ludes. Zudem habe sie an der KGS Hemmingen immer ein hervorragendes und sozial ausgeprägtes Auftreten gezeigt.