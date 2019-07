Countdown läuft: Freitag trifft Julian Nagelsmann bei RB Leipzig erstmals auf sein Team

Leipzig. Am Freitag startet bei RB Leipzig offiziell das Projekt Julian Nagelsmann. Nach sieben Jahren Ralf Rangnick ist es ein Neuanfang mit großem Potenzial, aber auch einigen Risiken für den Club wie für den 31-Jährigen, der trotz seines jungen Alters im Fußball schon einiges gesehen und erlebt hat. Statt, wie vorgesehen, im Sommer 2016 mit ordentlicher Vorbereitung und Einarbeitungszeit die Profis der TSG 1899 Hoffenheim zu übernehmen, wurde der damalige A-Jugendtrainer von seinem Verein mitten in der Saison ins kalte Wasser geworfen – gesundheitliche Probleme des damaligen Trainers Huub Stevens ließen den Verantwortlichen kaum eine andere Alternative.

Nagelsmanns Team stand damals auf dem vorletzten Tabellenplatz und war akut abstiegsbedroht. Doch der gebürtige Bayer überzeugte mit Offensivfußball und einem starken Gespür für versteckte Talente seiner meist jungen Spieler. Aus den restlichen 14 Saisonspielen holte der mit 28 Jahren jüngste hauptamtliche Chef-Coach der Bundesliga-Geschichte 23 Punkte und sicherte seiner TSG am 33. Spieltag den Klassenerhalt. "Es war schon ein sehr, sehr großes Risiko, was aber gut ging. Wie - das weiß ich auch nicht mehr. Sonst wäre die Karriere wohl vorbei gewesen", sagt Nagelsmann rückblickend über seinen Bundesliga-Kaltstart.

RB als perfekter Partner für den nächsten Sprung

In den folgenden Spielzeiten führte er den Club zunächst in die Europa League und schließlich als Bundesliga-Dritter in die Champions League – vom Talent an der Seitenlinie zu einem der begehrtesten Trainer im deutschen Fußball binnen nicht mal drei Jahren. Geht es nach Nagelsmann, ist damit Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Um die nächsten Karrieresprünge zu machen – Schritte trifft es bei dem immer noch erst 31-Jährigen nicht wirklich – sah er in der TSG jedoch nicht den geeigneten Partner.

Den hat er für sich im Frühsommer 2018 mit RB Leipzig gefunden. Nagelsmann sorgte schnell für klare Verhältnisse, informierte Verein und Öffentlichkeit über das Inkrafttreten seiner Ausstiegsklausel im Sommer 2019. Mit den Kraichgauern ging er danach in eine letzte Saison. Dass er in der abgelaufenen Spielzeit mit Platz neun längst nicht so erfolgreich war wie in den beiden Vorjahren, muss für seinen Start an der Pleiße nicht unbedingt von Nachteil sein. Der Ruf des Unaufhaltsamen hätte schnell zur lähmenden Bürde werden können.

Rangnick glaubt, das Nagelsmann auch nerven kann

Ohne Druck geht Nagelsmann aber freilich nicht ins Rennen. Von Ralf Rangnick übernimmt er nicht nur einen Champions-League-Teilnehmer und Pokalfinalisten, sondern auch ein junges und dennoch eingespieltes Team. Deutliche Rückschritte sind ob des großen finanziellen Einsatzes in den Prinzipien der Roten Bullen nicht verankert und da trifft es sich ganz gut, dass auch der neue Coach nicht nur wegen zahlreicher Naherholungsgebiete und der vielfältigen Kulturszene in die Messestadt gekommen ist. "Also, grundsätzlich ist es schon ein Ziel, einen Titel in den vier Jahren zu holen", sagte er kürzlich der Sport Bild mit Blick auf seine bevorstehende Amtszeit.

Seit einer Woche weilt Nagelsmann mit seiner Frau und seinem Sohn in der von Jesse Marsch übernommenen Gohliser Wohnung. Auch sein Team bei RB hat er bereits getroffen. Timmo Hardung stößt als Team-Manager zu Babacar N'Diaye. Ex-Profi Moritz Volz ist neben Robert Klauß als Co-Trainer eingeplant. Dazu bleiben Torwart-Trainer Frederik Gößling ebenso wie die Athletik-Spezialisten um Chef Kai Kraft im Amt.

Neue Chance für Augustin & Co.

Bis zum Saisonstart am 11. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück wird es für Nagelsmann unter anderem darum gehen, mit der Clubspitze um den neuen Sportdirektor Markus Krösche und seinen Spielern ein möglichst hohes Maß an gegenseitigem Verständnis zu erzeugen. Ähnlich wie Ralf Rangnick gilt der neue Coach als erfolgsgieriger und detailversessener Forderer und Förderer, was zuweilen für alle Beteiligten anstrengend werden könne. "Ich glaube, dass er seine Spieler auch jeden Tag nervt", hatte sein Vorgänger vor einiger Zeit gesagt.

Spannend wird vor allem, ob und wann es Nagelsmann auch in Leipzig gelingt, seine Profis spürbar besser zu machen – vor allem jene, bei denen dies selbst Rangnick, der unter anderem Yussuf Poulsen vom Drittliga-Talent zu einem der besten Bundesliga-Stürmer geformt hat, nur bedingt gelungen ist. Als Beispiel sei hier Jean-Kevin Augustin genannt, der in der abgelaufenen Saison zu Stürmer Nummer vier degradiert wurde, seinen Sommerurlaub aber mit Blick auf den Neustart in Leipzig weitgehend mit Fitnesstraining statt mit Sonnenbaden am Strand verbracht hat.

Wie stark verändert Nagelsmann die RB-DNA?

Bei den Leistungstests zum Auftakt am Wochenende sollte der hoch veranlagte Franzose so zumindest nicht negativ auffallen. Am Montag steht dann das erste öffentliche Training an, bevor sich Nagelsmann fünf Tage später, am 12. August, beim Testspiel gegen den FC Zürich einen ersten Eindruck von der Wettbewerbs-Tauglichkeit seiner Spieler machen kann. Ab dem 14. Juli sollen im einwöchigen Trainingslager die Grundlagen für die Premierensaison gelegt werden. Längst nicht alle Spieler werden da schon zur Verfügung stehen. Wegen der Einsätze für ihre U21- oder A-Nationalmannschaften kehren einige Profis erst später zurück. Zudem stehen auch auf dem Transfermarkt noch Veränderungen an.

Bleibt sich Nagelsmann treu, dürfen sich die Fans von RB dennoch schon jetzt auf einen Fußball freuen, der mehr als unter Rangnick auf Ballbesitz und insgesamt etwas offensiver ausgerichtet ist. Auch wenn der Kopf hinter der Bullen-DNA nun nicht als Sportdirektor bei RB, sondern als "Head of Global Soccer" bei Red Bull angestellt ist und damit etwas weniger Einfluss auf den Trainingsalltag nehmen wird, ist nicht zu erwarten, dass der neue Coach den gut laufenden RB-Motor komplett auseinander nimmt, um ihn später wieder von Grund auf neu zusammenzusetzen. Dafür steht bei all den Voraussetzungen für beide erfolgsverwöhnten Partner – Nagelsmann auf der einen, RB auf der anderen Seite – zu viel auf dem Spiel. (mit dpa)

