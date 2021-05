Courtyard-Quarantäne bis Saisonende: Hannover 96 droht jetzt der Lagerkoller

Das letzte Bye-bye für die Liebsten, noch einmal Winken für die Kamera – und ab ging es für die 96-Profis ins Quarantänehotel. Anzeige Es geht in die heiße Phase der Saison, auch wenn es für Hannover um nichts mehr geht im Tabellenmittelmaß. Am Mittwochabend startete fürs Team von Kenan Kocak – wie für alle Profimannschaften der 1. und 2. Liga – das verpflichtende Quarantänetrainingslager, um die Saison sicher und ohne weitere Corona-Fälle zu Ende bringen zu können.

Bilder vom ersten "Quarantäne-Training" von Hannover 96 (13. Mai) Bilder vom Training von Hannover 96 (13. Mai) ©

Stimmt das Wir-Gefühl bei 96? Die 96-Profis trudelten nach und nach zwischen 19 und 22 Uhr im Courtyard ein, nicht gesammelt als Einheit mit fixem Termin. Auch Cheftrainer Kocak kam im Rahmen seiner 96-Abschiedstournee als Nachzügler an, während Profis wie Linton Maina (mit Koffer, Gucci-Bag und Rewe-Tüte) oder Topscorer Marvin Ducksch schon eine Zeit in der Hotel-„Absonderung“ am Maschsee saßen. Philipp Ochs, der erst vor ein paar Tagen Papa einer kleinen Tochter geworden war, durfte am Abend vorm „Vatertag“ mit Sondererlaubnis als einer der Letzten mit „Verspätung“ ins Courtyard kommen. Dort bleiben die 96-Profis, dem DFL-Konzept entsprechend, bis zum Saisonende. Für die nächsten anderthalb Wochen herrscht Trainingslageratmosphäre – nur mit dem Wir-Gefühl war es in der vergangenen Zeit bei 96 leider nicht mehr so weit her. Ob die strengen Regeln helfen – oder die Stimmung kippt?

"Blase" darf nur für Spiele und Training verlassen werden Für die Quarantänezeit gelten für den 96-Tross (knapp 40 Personen: Spieler, Trainer- und Funktionsteam) noch einmal strengere Kontaktbeschränkungen, die „Blase“ darf nur für Training und Spiele verlassen werden. Es gibt nur ganz wenige, klar benannte Ausnahmen für die DFL-Ausgangssperre – zum Beispiel für Teamärzte, die noch eine Praxis betreiben. Für die 96-Profis um Ducksch und Maina gehen die Sicherheitsmaßnahmen hingegen so weit, dass sie per Shuttlebus zum Training gefahren werden – bis zum gut 200 Meter Luftlinie entfernten Trainingsplatz oder in die 100 Meter entfernte HDI-Arena. Damit die Abschottung komplett ist. In den Quarantänezeitraum fallen die Auswärtspartie am Sonntag bei St. Pauli und das abschließende Heimspiel eine Woche später gegen den 1. FC Nürnberg.