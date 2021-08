Cousin von Nationalspieler Nadiem Amiri: Darum spiele ich trotz der Taliban weiter für Afghanistan

Zubayr Amiri wurde in Kabul geboren, kam mit anderthalb Jahren mit seiner Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Sein Cousin, Nadiem Amiri, spielt für die deutsche Nationalmannschaft, Zubayr für die afghanische – und für Hessen Dreieich in der Hessenliga (fünfte Liga). Im SPORTBUZZER-Interview spricht der 31-Jährige über die Zustände in seiner Heimat und seine Zukunft in der Nationalelf. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Amiri, Sie spielen für die afghanische Nationalmannschaft. Die Bilder aus Ihrer Heimat gehen um die Welt. Zubayr Amiri (31): Es ist schwer zu begreifen, was dort passiert. Eine Schockstarre. Es ist, als ob man einen Horrorfilm im Fernsehen schaut, aber es ist die Realität. Die Bilder zu sehen, wie sich Menschen als letzten Ausweg an ein startendes Flugzeug klammern, wie Anschläge am Flughafen verübt werden, sind nicht zu verarbeiten. Wie gehen Sie damit um? Ich bin jemand, der seine Gefühle nicht nach außen kehrt – aber das löst etwas aus. Natürlich kommen mir die Tränen, wenn ich diese Zustände in meinem Heimatland sehe. Oder ich dann ein bestimmtes Lied oder die Nationalhymne höre. Aber ich werde weiterspielen für Afghanistan. Es ist meine Pflicht, auch wenn ich weine, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und wenn das mit Fußball geht, dann mache ich das. Das haben die Menschen dort verdient. Das Wichtigste in den kommenden Wochen wird sein, dass die Welt das Land, die Menschen dort nicht vergisst. Deswegen sind zum Beispiel Demos auch in Deutschland von großer Bedeutung.

Haben Sie Kontakt mit Mitspielern vor Ort? Ja, ich habe vor kurzem mit zwei Mitspielern in Afghanistan telefoniert, habe gefragt, ob sie irgendetwas brauchen. Es geht ihnen gut, aber keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Aber ich gehe davon aus, dass die Taliban den Fußball nicht verbieten. Sie haben gesagt, dass jeder seiner Arbeit nachgehen kann. Aber den Menschen fehlt natürlich das Vertrauen. Wir werden sehen. Ich denke, dass wir normal weiterspielen können. Unsere Spiele finden aufgrund der Sicherheitslage sowieso seit Jahren nicht in Afghanistan statt. Haben Sie noch Familie dort? Die Cousins meiner Eltern wohnen noch dort. Sie sind die meiste Zeit zu Hause, trauen sich kein Schritt vor die Tür. Und wenn, dann geht nur das männliche Oberhaupt. Meine Großcousine ist 13 Jahre alt, sie hat Angst, dass die Taliban kommen und sie mitnehmen. Wir wollen versuchen, Ihnen zu helfen, aber es kommt ja niemand zum Flughafen durch.

Amiri: "Fußball ist in Afghanistan das größte Highlight" Hat Sie die rasche Übernahme der Taliban überrascht? Nein. Es war klar, dass sobald die internationalen Truppen nicht mehr vor Ort sind, werden sie die Macht übernehmen. Das es dann aber so schnell ging, ist überraschend. Meine Hoffnung ist jetzt, dass die Taliban nicht alles abstellen. Ich hoffe, die Menschen können Fernsehen schauen, wenn wir Fußball spielen. Oder, dass sie ins Internet können. Damit sie für ein paar Stunden die Sorgen vergessen können, den Kopf freihaben. Fußball ist in Afghanistan das größte Highlight für die Bevölkerung. Was ist sportlich ihr Ziel? Wir wollen zum Asien-Cup 2023 nach China, dafür wollen wir uns qualifizieren. Das ist auch mein Ansporn. Wir können das schaffen und wollen es für die Menschen schaffen. Wenn alle Spieler fit sind, haben wir das Niveau einer Mannschaft, die in Deutschland im Mittelfeld der dritten Liga spielen würde.