Bericht: Newcastle United nach Finanzspritze aus Saudi-Arabien an Bayern-Leihgabe Coutinho interessiert

Philippe Coutinho und der FC Bayern - bisher war das eine eher wechselhafte Beziehung. Vor der Saison kam der Brasilianer mit großen Erwartungen als Leihgabe vom FC Barcelona. Seither erzielte er in 22 Spielen zwar acht Tore und steuerte sechs Vorlagen bei, zum Star der Mannschaft schaffte er es aber nicht. Aktuell plagen ihn auch noch die Folgen einer Operation am Sprunggelenk. War es schon vor der Corona-Zwangspause nicht sonderlich wahrscheinlich, dass die Münchener die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro für den 27-Jährigen ziehen, ist es angesichts der neuen wirtschaftlichen Umstände nun wohl fast ausgeschlossen. Doch auch eine Rückkehr nach Barcelona ist nicht sicher. Stattdessen könnte Coutinho jetzt offenbar bei Newcastle United in der Premier League landen.