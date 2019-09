Bericht: Philippe Coutinho vor Bayern-Transfer bei Manchester City angeboten - Pep Guardiola lehnte ab

Ist Pep Guardiola ein Weltklasse-Spieler entangen? Philippe Coutinho , die vermeintliche Top-Verpflichtung des FC Bayern in diesem Sommer, soll zuvor auch Manchester City und Trainer Guardiola angeboten worden sein. Dies berichtet die spanische Marca. Beim FC Bayern hat Coutinho seither schon unter Beweis gestellt, dass er mit seiner Kreativität und Spielintelligenz eine Bereicherung sein kann. Doch Guardiola soll kein Interesse an dem 27-Jährigen gehabt und ihn deshalb abgelehnt haben.

FC Barcelona wollte Coutinho um jeden Preis abgeben

Coutinho war im Januar 2018 für die vereinsinterne Rekordsumme von 145 Millionen Euro aus Liverpool zu Guardiolas Ex-Klub FC Barcelona gewechselt. Für Barca erzielte er in 76 Spielen 21 Tore und gab 11 Vorlagen. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll Barca aber überhaupt nicht zufrieden mit den Leistungen des Offensivspielers gewesen sein. Die Katalanen wollten Coutinho demnach unbedingt in der kürzlich beendeten Transferphase abgeben. Einerseits, um seinen Marktwert nicht fallen zu lassen, andererseits auch, um die anvisierte Neymar-Rückkehr zu finanzieren, die am Ende aber scheiterte.