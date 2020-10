Verdachtsfälle und Infektionen: Sorge vor Shutdown wird mit jedem Spielausfall größer

Denn die zweite Corona-Welle erwischte auch den unterklassigen Fußball mit Wucht. In der Regionalliga-Gruppe Süd, die Havelse anführt, beklagt Atlas Delmenhorst eine positive Infektion. Alle 22 Spieler sind in Quarantäne, die Partie gegen Oldenburg fiel aus.

„Wir können es nicht beeinflussen“, sagt Zimmermann. Aber Havelse sorgt schon mal vor. Sollte es einen Verdachtsfall in der Mannschaft geben, wird der TSV die Kosten für die Tests für alle Spieler übernehmen. „Damit nicht gleich alle in Quarantäne müssen“, sagt Zimmermann, „ansonsten achten wir auf die Regeln und machen weiter wie bisher. Wir sollten positiv denken.“

Mohs ist mit Blick auf den Spielplan skeptisch

Positiv denken, negativ testen. Das Geld für kollektive Abstriche haben nicht alle Vereine im kleinen Fußball. Beim Heeßeler SV wurden die Spiele der ersten (Landesliga) und der zweiten Mannschaft (Kreisliga) abgesagt. Heeßel hatte einen Verdachtsfall gemeldet.

Ein Spieler, angehender Lehrer, war vor zwölf Tagen in Kontakt mit einem Schüler ge­kom­men, der später positiv getes­tet wurde. Der Spieler trainierte mit dem ersten Heeßeler Team, fünf Spieler der Reserve trainierten vergangene Woche oben mit. Er ließ sich testen, das Resultat liegt allerdings noch nicht vor. Die Staffelleiter zogen zwei Mannschaften für diesen Spieltag aus dem Ligaverkehr. Heeßels Trainer Martin Mohs ist aktuell „eher skeptisch, dass wir die sechs Wochen in der Hinrunde unter den Bedingungen noch zu Ende spielen“.

Ebenfalls in der Landesliga fiel die Partie des OSV gegen Godshorn aus. Sechs Akteure der Godshorner hatten am vergangenen Dienstag in der eigenen Reserve ausgeholfen. Bei deren Gegner TSV Kolenfeld ist ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden. OSV-Vize Nicolas Manke hat für die Verlegung wenig bis kein Verständnis: „Wenn wir bei so einer Verkettung so handeln, dann können wir das Spielen gleich sein lassen.“

Saison "beginnt zu wackeln"

In der Oberliga hatte sich Arminia Hannover auf das Heimspiel gegen Eintracht Northeim gefreut. Aber der Gegner meldete einen Verdachtsfall, die Partie fiel kurzfristig aus. Die Saison „beginnt zu wackeln“, sagt auch Arminia-Chef Frank Willig. Die Fälle aus Northeim, Heeßel und Godshorn zeigen Kettenreaktionen. Und es waren nicht die einzigen Absagen an diesem Wochenende. In den kommenden Wochen werden voraussichtlich mehr Corona-Abstriche und Stresstests folgen.

Ein „Shutdown“ des Ligaspielbetriebs rückt bedrohlich nahe. Für die Staffelleiter wird’s kompliziert, Nachholtermine für die ausgefallenen Spiele zu finden. Der Plan lässt kaum Spielraum: Havelse zum Beispiel muss bis Weihnachten innerhalb von neun Wochen zwölf Partien bestreiten. Da passt eigentlich kein Nachholtermin mehr rein.