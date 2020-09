COVID-19 und der kleine Fußball: 17 coronabedingte Absagen in Hannover

Ganz anders sieht die Situation bei acht Männer-Mannschaften in der Region Hannover aus. Der BSV Gleidingen, TuS Altwarmbüchen, TSV Kirchdorf II und TSV Barsinghausen II haben mindestens einen bestätigten Corona-Fall in ihren Reihen.

Aus dem gleichen Grund sagte der TSV Kirchrode II die Partie in der 3. Kreisklasse 1 gegen den SSV Kirchhorst ab. Es muss also nicht immer Covid-19 sein.

Eine Absage gab es unter anderem in der 1. Kreisklasse 5, wo der SC Völksen nicht beim VfB Wülfel antrat. „Ein SC-Spieler ist an seinem Arbeitsplatz Ausbilder einer der Schüler, die an der BBS Springe getestet wurden, nachdem in der letzten Woche eine Schülerin der 11. Klasse positiv erkrankt gemeldet wurde“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Test in Isernhagen fällt negativ aus

Entwarnung gab es am Montag beim TSV Isernhagen, dessen Spiel gegen den SV Sorgensen ausgefallen war. „Einer unserer Spieler hatte Kontakt mit einem positiv Getesteten, sein Test ist aber negativ ausgefallen“, sagt Spartenleiter Stefan Wagener.

In der Luft hängt die Barsinghäuser Reserve. „Ein unserer Spieler ist am Samstag positiv getestet worden, muss aber noch mal getestet werden, weil der erste nicht eindeutig gewesen sein soll“, erzählt Trainer Oliver Niemann. Ebenso wie die Kirchdorfer erreichten sie beim Gesundheitsamt der Region Hannover am Wochenende niemanden.

Freiwillig in Quarantäne

„Ein Spieler der zweiten Herren hat am Samstag sein positives Ergebnis bekommen“, erzählt Christof Rosenbaum, Trainer der ersten Kirchdorfer Mannschaft, der mit Reservecoach Tobias Wauker in einer Wohngemeinschaft lebt. Beide TSV-Partien wurden abgesagt, der Trainingsbetrieb liegt auf Eis.

„Wir nutzen ja nicht nur die gleiche Kabine. Die Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben, haben sich freiwillig in Quarantäne begeben“, sagt Rosenbaum. Seitdem ist viel getestet worden im Barsinghäuser Ortsteil, weitere positive Fälle gibt es bislang nicht. Hilfe bekamen die Kirchdorfer unter anderem von Daniel Kern, Co-Trainer des BSV Gleidingen, die sechs positive Fälle haben.