"Covid-Alarm" in La Liga: Dutzende Corona-Fälle bei Barcelona, Real Madrid, Atlético und Co.

Die Kader der spanischen Vereine werden vom grassierenden Coronavirus regelrecht ausgedünnt. Zahlreiche Klubs, darunter Meister Atlético Madrid und der FC Barcelona, meldeten am Donnerstag mehrere weitere infizierte Profis, die sich inzwischen zu Hause in Isolation begeben haben. Sie werden mindestens beim nächsten Liga-Spieltag am Wochenende sowie auch beim Pokal-Sechzehntelfinale Mitte kommender Woche zuschauen müssen.

"Covid-Alarm", titelte die Zeitung AS am Donnerstag groß auf Seite eins. Nach einer Aufzählung des Madrider Blattes wurden nach der Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub bereits mehr als 100 Profis der ersten Liga und ebenfalls mehr als 100 Spieler der zweiten Liga positiv getestet. Eine Verlegung von Begegnungen werde aber nicht in Erwägung gezogen, zitierte die Zeitung Mundo Deportivo einen Sprecher der La Liga. Alle Klubs seien betroffen. Sie alle könnten Spieler der B-Teams und Nachwuchskräfte einsetzen.

Der sportlich und finanziell angeschlagene und nun auch vom Coronavirus schwer getroffene FC Barcelona meldete am Mittwoch, dass auch Philippe Coutinho, Sergiño Dest und Ez Abde positiv getestet worden seien. Sie seien zu Hause in Selbstisolation. Ihnen gehe es aber gut, hieß es. Damit muss Trainer Xavi Hernández am Sonntag im Liga-Spiel beim RCD Mallorca auf zehn infizierte Profis verzichten, darunter Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Gavi und Dani Alves.

Atlético-Stars Griezmann und Co. positiv auf Corona getestet Bei Meister Atlético wurden am Donnerstag Antoine Griezmann, Koke, Joao Félix und Héctor Herrera positiv getestet - und auch Trainer Diego Simeone erwischte es. Es sind im Dezember die ersten Fälle im Verein. Die Betroffenen werden am Sonntag bei Rayo Vallecano fehlen, der Gegner hat aktuell wegen Corona zehn Profis in Selbstisolation.