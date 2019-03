Cristian Ugalde dreht in Bitola richtig auf: "Er hat internationales Topniveau"

Für Cristian Ugalde waren die Schuhe seines Recken-Vorgängers bisher ziemlich groß. Der Spanier hatte im Sommer 2018 auf Linksaußen die Nachfolge von Casper Mortensen angetreten, der eloquente und selbstbewusste Däne war als Bundesliga-Torschützenkönig (230 Treffer in 34 Partien) zum FC Barcelona gewechselt.

Ugalde hatte es schwer im Vergleich mit dem „Blitz“, so lautete Mortensens Spitzname zu Recken-Zeiten, obwohl der Spanier als Champions-League-Sieger und EM-Zweiter schon internationale Meriten erworben hatte. Oft wirkte er im Recken-Spiel verloren auf Linksaußen. Nur 39 Tore warf er in 23 Spielen, selbst in der Rolle als offensiver Mann vor der Deckung fiel er selten auf.