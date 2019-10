700. Pflichtspieltreffer für Portugal-Star Cristiano Ronaldo: "Die Rekorde halten Ausschau nach mir"

Es war kein besonders schöner Treffer, aber eben doch ein besonderer. Per Handelfmeter erzielte Cristiano Ronaldo den 700. Pflichtspieltreffer in seiner Karriere, auch wenn es am Ende nur noch das Anschlusstor war bei der 1:2-Niederlage im EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine, die damit vorzeitig ihr Ticket für das Turnier im kommenden Sommer löste. Portugal muss sich als Zweiter noch darum bemühen. Immerhin mit einem 34-Jährigen, der auch weiterhin auf der Jagd nach weiteren Fabel-Statistiken ist. Bis er 40 ist, hatte der Profi von Juventus Turin in der Vergangenheit bereits angekündigt, könne er sich vorstellen noch zu spielen. Bis dahin kann er - wenn er so weiter macht - ja vielleicht sogar die magische 1000er-Marke erreichen.

7⃣0⃣0⃣ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 700 goals for club & country 🔥 #EURO2020 pic.twitter.com/ATnuokdZ6H

700 Treffer erzielten in ihrer Karriere bislang nur fünf Fußballprofis , dazu zählt der große Pelé auf Platz eins (laut Gunness Weltrekord 1279 Treffer), genauso wie sein brasilianischer Landsmann Romario (772). Auch der deutsche Bomber, Gerd Müller (735), knackte diese Marke. Zudem war der tschechoslowakische Stürmer Josef Bican (805) in den 1930er und 40er Jahren derart erfolgreich, ebenso wie Ungarn-Legende Ferenc Puskas (746).

Von den aktuell noch aktiven Spielern wird Ronaldo, der seine 700 Tore in 973 Partien erzielte, natürlich verfolgt von Weltfußballer Lionel Messi. Der Argentinier in Diensten des FC Barcelona steht aktuell bei 672 Treffern in 828 Spielen. Es folgen mit gehörigem Abstand Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy, 535 Tore in 902 Spielen), Luis Suarez (FC Barcelona, 462 Tor in 728 Spielen) und Bayern-Profi Robert Lewandowski (447 Tore in 691 Spielen).