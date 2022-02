England-Legende Carragher kritisiert Ronaldo: United-Abgang "würde mehr Probleme lösen"

21 Premier-League-Einsätze, nur neun Tore: Das ist die aktuell magere Bilanz von Cristiano Ronaldo nach seiner überraschenden Rückkehr zu Manchester United im vergangenen Sommer. Der Hype um den für 15 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichteten Weltstar ist merklich abgeflacht. Das Ronaldo-Comeback im Old Trafford läuft noch nicht nach Plan, wie zuletzt auch Interimstrainer Ralf Rangnick überraschend deutlich feststellte. "Er muss mehr Tore schießen, das ist offensichtlich", sagte der deutsche Coach in der vergangenen Woche. Wie soll es mit Ronaldo bei ManUnited nun weitergehen? Am besten gar nicht, sagt nun England-Legende Jamie Carragher. In seiner Kolumne für den Telegraph hat er den Wechsel des mittlerweile 37-Jährigen als "Fehler" bezeichnet.

