Ronaldo-Ansage nach Wechsel zu Manchester United: "Ich möchte Geschichte schreiben"

Auf was sich die Fans von Manchester United freuen können, hat ihr neuer Superstar am Mittwochabend bei der Nationalmannschaft gezeigt: Cristiano Ronaldo knipste Portugal mit zwei Treffern in der Schlussphase gegen Irland (2:1) in der WM-Qualifikation zum Sieg. Der Premier-League-Klub hatte im Sommer einen spektakulären Transfercoup gelandet und den fünfmaligen Weltfußballer für 15 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet. Ronaldo unterschrieb einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Anzeige