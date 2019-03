"Großes Risiko" wegen Verletzung: Cristiano Ronaldo droht Ausfall in Champions League

Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo wird wegen seiner Muskelverletzung am rechten Oberschenkel womöglich das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam verpassen. Der 34-Jährige werde nur zum Einsatz kommen, wenn er vollständig genesen sei, sagte Juves Trainer Massimiliano Allegri am Freitag in Turin. Am Montag solle der Portugiese erneut untersucht werden.