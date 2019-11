Ärger um Cristiano Ronaldo: Juventus-Superstar verlässt Stadion vorzeitig - Trainer Sarri reagiert

Mit dem Sieg gegen AC Mailand hat Juventus Turin sich wieder an die Tabellenspitze der Serie A gesetzt - Trainer Maurizio Sarri hat nach dem 1:0-Erfolg im prestigeträchtigen Duell eigentlich also durchaus Grund zur Freude. Doch ein Mann überschattet die gute Stimmung beim Abo-Meister - Superstar Cristiano Ronaldo sorgt für reichlich Diskussionen und auch Ärger.

Denn d er 34-Jährige war von Sarri bereits nach 55 Minuten als erster Spieler ausgewechselt worden , für ihn kam Torschütze Paulo Dybala, der knapp 20 Minuten später das Siegtor der Gastgeber erzielte . Damit war "CR7" zwar immer noch besser dran als Weltmeister Sami Khedira und Nationalspieler Emre Can, die gar nicht zum Einsatz kamen. Einen Ronaldo auszuwechseln kommt jedoch einer Art Gotteslästerung gleich - zumindest aus Sicht des Ex-Weltfußballers.

Cristiano Ronaldo verlässt Juventus-Stadion vor dem Schlusspfiff

Und so verarbeitete der Portugiese die Maßnahme seines Trainers auf seine eigene Weise - indem er an Sarri vorbei direkt in die Katakomben des Stadions stapfte. Laut Sky Italia war der Stürmer derart sauer, dass er das Stadion noch drei Minuten vor Schlusspfiff der Partie verließ. Damit erreicht das ohnehin schwierige und angespannte Verhältnis von Ronaldo und Trainer Sarri einen neuen Tiefpunkt.