Bericht: Cristiano Ronaldo fehlt bei Ballon-d'Or-Gala - das macht der Juventus-Star stattdessen

In Paris kommt es am Dienstagabend zu einem echten Star-Auflauf: Die Crème de la Crème des internationalen Fußballs versammelt sich in Paris, wo die Zeitung France Football den Ballon d'Or verleiht. Die Gala hat in den vergangenen Jahren etwas an Glanz eingebüßt, weil die FIFA die Auszeichnung des Weltfußballers inzwischen wieder losgelöst von France Football vornimmt (die komplizierte Geschichte dahinter ist hier anschaulich erklärt), die Strahlkraft des Namens hat die Zeit allerdings überdauert. Und so kommen auch die ganz großen Superstars wie Topfavorit Lionel Messi - der bereits den Titel des Weltfußballers 2019 trägt - und Cristiano Ronaldo üblicherweise gern, um sich feiern zu lassen.

Zum wiederholten Mal muss der prunktvolle Empfang zu Ehren der besten Fußballer der Welt allerdings auf Ronaldo verzichten. Wie Goal unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, fehlt der Superstar von Juventus Turin am Dienstagabend in Paris - wie schon im Vorjahr. Der Europameister soll während der Preisverleihung einen anderen Termin beim italienischen Fußballverband in Mailand haben, heißt es.

25 ehemalige Spieler von Juventus Turin - und was sie heute machen Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Anzeige

Ballon d'Or: Ranking vorab geleaked - fehlt Ronaldo deshalb in Paris?

Brisant: In den sozialen Medien kursiert ein Papier, das den vermeintlich bereits feststehenden Ausgang der Preisverleihung zeigen soll. Demnach landet Ronaldo nur auf dem vierten Platz hinter Lionel Messi vom FC Barcelona sowie den Liverpool-Stars Virgil van Dijk und Mohamed Salah. Verzichtet "CR7" also auf die Gala in Paris, um sein Gesicht zu wahren?

Laut Goal hat Ronaldo einen anderen Grund, dem glanzvollen Abend in Frankreichs Hauptstadt fern zu bleiben. Ronaldo soll sich nämlich in Mailand aufhalten und an einer anderen Gala-Veranstaltung teilnehmen: Dort findet nämlich zeitgleich mit dem Empfang in Paris die "Gran Gala del Calcio" statt, wo der italienische Fußballverband ebenfalls Preise an verdiente Fußballer und Trainer verleiht. Ronaldo soll als Spieler der Saison 2018/19 ausgezeichnet werden, seiner Debüt-Saison in Italien.

Dass Ronaldo die Ballon-d'Or-Verleihung schwänzt, kommt übrigens nicht zum ersten Mal vor. Auch im Vorjahr, als Luka Modric die prestigeträchtige Auszeichung verliehen wurde, blieb Ronaldo der festlichen Gala-Veranstaltung fern.

Von Neymar bis Ronaldo: Das sind die teuersten Transfers im Weltfußball Der SPORTBUZZER blickt auf die Mega-Transfers der Fußball-Geschichte. © imago