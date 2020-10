Verband bestätigt: Cristiano Ronaldo positiv auf Corona getestet – Superstar in Quarantäne

Der ehemalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat das Teamquartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig verlassen. Das bestätigte der Fußballverband Portugals FPF am Dienstag in einer Mitteilung. Der 35-Jährige zeige keine Symptome, befinde sich allerdings in einer Selbstisolation, hieß es weiter.