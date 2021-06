Auch dank Ronaldo-Tor: DFB-Gegner Portugal feiert gelungene EM-Generalprobe gegen Israel

Europameister Portugal geht mit Rückenwind in das am Freitag startende EM-Turnier. Die Auswahl von Fernando Santos setzte sich am Mittwochabend im letzten Testspiel vor Beginn der Endrunde gegen Israel mit 4:0 (2:0) durch und feierte so eine gelungene Generalprobe. Die Tore für die Portugiesen erzielten ManUnited-Profi Bruno Fernandes (42.) und Superstar Cristiano Ronaldo (44.) mit einem Doppelschlag vor dem Seitenwechsel. Joao Cancelo (86.) und Ferndandes (90.+1.) stellten kurz vor Schluss mit einem abermaligen Doppelschlag den Endstand her. Der Titelverteidiger startet am Dienstag (18 Uhr) in Budapest gegen Ungarn in die Endrunde. Vier Tage später (18 Uhr) ist Deutschland in München Gegner der Portugiesen. Abschließend treffen Ronaldo und Co. am 23. Juni (21 Uhr) in Gruppe F erneut in Budapest auf Weltmeister Frankreich.

