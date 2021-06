Cristiano Ronaldo und sein DFB-Fluch: Portugal-Star bei großen Turnieren gegen Deutschland torlos

Bastian Schweinsteiger und ein Eigentor von Petit führen in Stuttgart am 10. Juli 2006 zum umjubelten Ende des Sommermärchens - als damals 21-Jähriger kann auch Cristiano Ronaldo den Sturmlauf des DFB-Teams nicht verhindern. Deutschland ist im kollektiven Fußball-Rausch. Während der Stern von "CR7", der noch etwas im Schatten von Altstar Luis Figo steht, erst richtig aufgeht, beendet Oliver Kahn seine Nationalmannschaftskarriere. Zwei Tage später übernimmt Joachim Löw den Bundestrainer-Job von Jürgen Klinsmann.

Joachim Löw ist von der UEFA für ein Spiel gesperrt. Unter Assistent Hansi Flick gelingt in Basel am 19. Juni 2008 der Sieg in einem spannenden Spiel . Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose und Michael Ballack sind die deutschen Torschützen. Cristiano Ronaldo muss nach einem sehr blassen Auftritt mit nur wenigen auffälligen Torraumszenen nach Hause fahren - er stand klar im Schatten des sehr auffälligen Schweinsteiger.

EM 2012, Gruppenspiel, 1:0

Nächste EM, nächstes Duell. Und wieder jubelt Deutschland, und nicht Cristiano Ronaldo. Zum Auftakt trifft in Lwiw am 9. Juni 2012 Mario Gomez zum DFB-Erfolg. Ronaldo, der mittlerweile von Manchester United zu Real Madrid gewechselt ist, kann nach Oliver Kahn und Jens Lehmann auch Manuel Neuer nicht überwinden. Die deutsche Erfolgssträhne hält aber nur bis zum Halbfinale gegen Italien (1:2) an - im Semifinale ist auch für die Portugiesen Schluss, die am späteren Europameister Spanien scheitern (0:0 n.V., 2:4 i.E.).