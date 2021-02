Serie A: Ronaldo-Doppelpack beschert Juventus Turin Pflichtsieg gegen Schlusslicht

Cristiano Ronaldo hat den italienischen Meister Juventus Turin mit zwei Toren zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg gegen Crotone Calcio geführt. Der portugiesische Starstürmer brachte Juve am Montagabend mit zwei Toren in der ersten Halbzeit in Führung - beide Treffer erzielte der 36-Jährige per Kopf (38./45.+1 Minute).

