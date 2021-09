Auch ohne Ronaldo erfolgreich: Leipzig-Stürmer André Silva trifft bei Portugal-Sieg gegen Aserbaidschan

Es geht auch ohne ihren Superstar: Trotz der Abwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo hat Portugal in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan gewonnen. In Baku gab's einen 3:0-Sieg. Ronaldo trainierte nach seinem überraschenden Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United in diesem Sommer am Dienstag das erste Mal mit seinem neuen Team. Anzeige

Gegen den Tabellenletzten der Gruppe A tat sich das Team von Trainer Fernando Santos in den Anfangsminuten schwer, dann übernahm der Europameister von 2016 aber die Kontrolle über das Spiel. Bernardo Silva von Premier-League-Klub Manchester City traf sehenswert mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Portugiesen (26.). Das 2:0 besorgte ein Bundesligastar: André Silva von RB Leipzig wurde von den Kollegen herrlich freigespielt und musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken (31.). Mit der beruhigenden Führung ging es in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ließen es dann beide Teams ruhig angehen, Chancen auf beiden Seiten blieben zunächst Mangelware. Diogo Jota (75.) vom FC Liverpool machte den Sack dann endgültig zu.