Stocksauer wegen Ronaldo: Verärgerter Fan reist Juventus-Star bis nach Schweden nach

Ein südkoreanischer Fußball-Fan ist offenbar bis nach Schweden gereist, um Superstar Cristiano Ronaldo wegen dessen Verzicht auf einen Einsatz bei einem Testspiel in Seoul zur Rede zu stellen. Auf einem Youtube-Video, das bereits mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, dokumentierte Kwak Ji-hyuk seine vergeblichen Versuche, eine Reaktion Ronaldos zu erhalten.

Der portugiesische Stürmer von Juventus Turin reagierte aber weder auf Kwaks englische Frage („Warum hast Du in Korea nicht gespielt?“) noch auf dessen Plakat. Juventus gastierte in der vergangenen Woche in Stockholm zu einem Testspiel gegen Atlético Madrid.