"Ich kann locker bis 40 spielen": Cristiano Ronaldo gibt Versprechen zum 35. Geburtstag

Mit 35 Jahren denken die meisten Profi-Fußballer ans Aufhören. Der Körper gibt nach, der eigene Platz in der Startelf wird von jüngeren Spielern übernommen, die schneller sind, leistungsfähiger und besser. Cristiano Ronaldo allerdings ist nicht wie die meisten Profi-Fußballer. Und so überrascht kaum, dass der Ex-Weltfußballer von Juventus Turin rund um seinen 35. Geburtstag am Mittwoch mit einer Kampfansage an die Konkurrenz aufwartet - und einem Versprechen an seine Fans.

Laut Tuttosport zeigt der Superstar, der 2018 von Real Madrid zu Juventus gewechselt war, keinerlei körperliche Verschleißerscheinungen, wie sie bei einem 35-Jährigen üblicherweise vorkommen. Seine physischen Parameter entsprechen nach Recherchen vielmehr denen eines 28-Jährigen. Es verwundert nicht, dass Ronaldo nicht seine körperliche Fitness als Faktor für ein mögliches Karrierende sieht. "Es wird davon abhängen, wie ich mich fühle, auf meine Motivation. Weil ich niemals Probleme mit der Physis haben werde", erklärte er der Marca.

Ronaldo-Karriere "wird logischerweise nicht ein ganzes Leben gehen"

Er kümmere sich gut um seinen Körper, sagte der Portugiese. "Und ich denke, dass ich locker bis 40 spielen kann. Das wichtigste Faktor ist der psychologische. Das wird den Unterschied ausmachen. In jedem Fall hat alles einen Anfang und ein Ende, also werde ich logischerweise nicht ein ganzes Leben lang gehen. Aber ich fühle mich stark genug, um weiterhin wichtige Titel zu gewinnen." Das will er in dieser Saison mit Juve schaffen - bisher schoss er wettbewerbsübergreifend starke 22 Tore in 27 Spielen.

Ronaldo hatte seine Weltkarriere zu Beginn des 2000er Jahre bei Sporting Lissabon gestartet und war 2003 zu Manchester United und Sir Alex Ferguson gegangen, der den jungen Portugiesen zu einem globalen Superstar formte. Sechs Jahre später folgte der Wechsel zu Real Madrid, wo er bis 2018 blieb und zuletzt drei Champions-League-Titel in Folge gewinnen konnte. Insgesamt wurde "CR7" bislang fünf Mal Sieger in der Königsklasse, fünf Mal Weltfußballer und gewann 2016 mit Portugal den EM-Titel. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2022.

