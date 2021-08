"Das Comeback des Königs": Pressestimmen zum Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United

Cristiano Ronaldo hat mit seiner spektakulären Rückkehr zu Manchester United am Freitag die Schlagzeilen der Sportwelt beherrscht. Während in England Vorfreude auf das Comeback des fünfmaligen Weltfußballers nach zwölf Jahren Abstinenz herrscht, wird in Italien analysiert, warum es zwischen "CR7" und Juventus Turin in den zurückliegenden drei Jahren nie die ganz große Liebesgeschichte wurde. Die Reaktionen aus den internationalen Medien zum Wechsel Ronaldos zurück ins Old Trafford kompakt zusammengefasst.

