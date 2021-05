Ronaldo und Juventus halten Anschluss an Champions-League-Plätze – Milan feiert Kantersieg

Juventus Turin hat im Rennen um ein Ticket für die Champions League einen wichtigen Erfolg gefeiert. Das Team von Andrea Pirlo gewann ihr Auswärtsspiel bei Sassuolo Calcio mit 3:1 (2:0). Adrien Rabio brachte "Juve" in der 28. Spielminute in Führung. Superstar Cristiano Ronaldo legte noch vor der Pause zum 2:0 nach (45.). Giacomo Raspadori stellte kurz nach Wiederanpfiff den Anschluss her (59.), ehe Paulo Dybala den Endstand besorgte. Der amtierende Meister aus Turin bleibt durch den Erfolg einen als Tabellenfünfter an den Königsklassen-Plätzen dran. Zu Platz vier und dem SSC Neapel fehlt nur noch ein Punkt.

Anzeige