Trainer Massimiliano Allegri bestätigt: Cristiano Ronaldo will Juventus Turin verlassen

Cristiano Ronaldo hat wohl sein letztes Spiel für Juventus Turi n absolviert. "Cristiano hat mich gestern darüber informiert, dass er nicht mehr vor hat, für Juventus zu spielen", sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Empoli (Samstag, 20.45 Uhr). "Aus diesem Grund wird er morgen nicht zum Kader gehören. Lassen Sie uns jetzt über Empoli reden", fügte er an die Adresse der Journalisten hinzu.

Der fünfmalige Weltfußballer steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Transfer zu Manchester City . Am Freitagmorgen soll er sich von seinen Teamkollegen in Turin bereits verabschiedet haben . Seinen Wechselwunsch bei Juve hatte der 36-Jährige bereits zuvor hinterlegt.

Ronaldo schoss über 100 Tore für Juventus

Die Italiener fordern eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro für den Portugiesen, der 2018 für mehr als 100 Millionen Euro von Real Madrid in die Serie A gewechselt war und seither 101 Tore in 134 Spielen für den italienischen Rekordmeister absolvierte. Zuvor hatte Ronaldo lange Jahre für den City-Lokalrivalen Manchester United (2003 bis 2009) und für Real Madrid (2009 bis 2018) gespielt. In dieser Zeit gewann er allein fünf Mal die Champions League. Ein Ziel, das er in Italien jeweils deutlich verfehlte.