Weil Cristiano Ronaldo bei Juventus-Test nur auf der Bank saß - Südkorea-Fans erhalten Schadensersatz

Die Bemühungen haben sich also gelohnt. Weil Cristiano Ronaldo im vergangenen Juli bei einer Testpartie mit Klub Juventus Turin in Seoul nicht aufgelaufen ist, obwohl ein Einsatz vertraglich festgelegt worden war, forderten enttäuschte Fans in Südkorea Schadenersatz. Ein Gericht ordnete nun Entschädigungszahlungen für zwei südkoreanische Fans an, die eine entsprechende Klage eingereicht hatten. Laut Gerichtsbeschluss sollen beide jeweils 282 Euro zurückerhalten.