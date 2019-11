Trainer-Legende Fabio Capello kritisiert Juventus-Star Ronaldo: "Sehr unschön"

Es war der wohl größte Aufreger in Italiens Serie A am vergangenen Wochenende: Beim 1:0-Erfolg von Serienmeister Juventus Turin über die AC Mailand wurde Juve-Star Cristiano Ronaldo (34) schon in der 55. Minute ausgewechselt - als erster Akteur in der Partie. Für den Portugiesen brachte Coach Maurizio Sarri den Argentinier Paulo Dybala - und der erzielte in der 77. Minute das 1:0-Siegtor. Ronaldo stapfte wutentbrannt direkt an Sarri vorbei in Richtung Kabine.