Doppelpack Cristiano Ronaldo! Juventus Turin setzt sich in der Serie A ab

Dank Cristiano Ronaldo hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin den Ausrutscher von Verfolger Inter Mailand genutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A auf vier Punkte ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri gewann ihr Heimspiel gegen die AC Parma am Sonntagabend mit 2:1 (1:0) und hat nun 51 Zähler auf dem Konto. Inter bleibt Zweiter (47) vor Lazio Rom (45).

Superstar Ronaldo sicherte den Gastgebern mit seinen beiden Treffern (43./58. Minute) den 16. Sieg im 20. Saisonspiel. Andreas Cornelius erzielte für Parma das 1:1 (55.). Sami Khedira ist bei Juve nach seiner Knieoperation Anfang Dezember noch nicht wieder einsatzbereit. Der immer wieder mit einem Abgang in Verbindung stehende Emre Can schmorte 90 Minuten auf der Ersatzbank. Juve-Verfolger Inter Mailand war am Nachmittag nicht über ein 1:1 (0:0) beim Abstiegskandidaten US Lecce hinausgekommen.