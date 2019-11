Keine Strafe für Juventus-Star Cristiano Ronaldo nach Flucht - Teamkollegen erwarten Entschuldigung

Die ersten Medien sprechen bereits von einem Promi-Bonus : Immerhin hat Ronaldo mit seinem Verhalten gegen die Klub-Regeln verstoßen . Sein Trainer Maurizio Sarri hatte allerdings bereits nach dem Spiel gesagt: "Wenn Cristiano vor dem Ende gegangen ist, ist es ein Problem, das er mit seinen Kollegen lösen muss." Der Coach machte damit also deutlich, dass er der Auffassung ist, dass es sich um eine Angelegenheit handelt, die in der Kabine geklärt werden muss und nicht den ganzen Klub betrifft.

Mitspieler warten noch auf eine Entschuldigung

Auch aus diesem Grund soll der portugiesische Superstar noch einmal von den Klub-Bossen darauf hingewiesen werden, dass es für die Zukunft besser sei, wenn er dieses Verhalten nicht häufiger an den Tag legt. Seine Mitspieler in Turin warten nun noch auf eine Entschuldigung. Die wird Ronaldo wohl nachholen müssen, wenn er von der portugiesischen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Kurios: Juve-Sportchef Jorge Mendes soll sich derweil bereits mit Ronaldos Anwalt in Verbindung gesetzt haben, um die Angelegenheit zu klären.