Bestätigt: Cristiano Ronaldo fällt auch gegen Barcelona aus - vorerst kein Duell mit Messi

Es wäre das Duell der Superstars gewesen: Am zweiten Gruppenspieltag der Champions League treffen am Mittwochabend mit Juventus Turin und dem FC Barcelona nicht nur zwei europäische Schwergewichte aufeinander, das Duell der beiden Topklubs hätte zudem im Zeichen der beiden Dauer-Rivalen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gestanden. Wie der Verein am Mittwoch bestätigte, wird es dieses Aufeinandertreffen jedoch vorerst nicht geben. Ronaldo fehlt im offiziellen Kader. Der Grund soll laut übereinstimmenden Medienberichten sein, dass Ronaldo nach seinem positiven Corona-Test vor zwei Wochen weiterhin in Quarantäne bleiben muss, weil ein rechtzeitiges Negativ-Ergebnis ausblieb.