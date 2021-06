Michael Rummenigge: Warum mittlerweile sogar ich ein Fan von Cristiano Ronaldo bin 

Ich muss gestehen: Ich war nie ein großer Fan von Cristiano Ronaldo. Auch wenn sein fußballerisches Können natürlich immer außer Frage stand, gab es mir bei ihm zu viel Show. Ich gehörte also stets zum "Lionel-Messi-Lager". Der Argentinier ließ die Füße für sich sprechen und wirkte nie so, als seien ihm Social-Media-Likes ähnlich wichtig wie Tore. Inzwischen bin aber auch ich ein wenig Ronaldo-Fan. Warum? Ich finde es schlicht beeindruckend, was er mit seinen 36 Jahren noch leistet. Er ist der Erste und der Letzte auf dem Trainingsplatz, achtet penibel auf Ernährung und Schlaf – so etwas nötigt einfach Respekt ab. Anzeige

Am Samstag drücke ich ihm und seinen Portugiesen aber selbstverständlich nicht die Daumen. Da gilt all meine Sympathie der deutschen Mannschaft. Das Team hat es trotz der Niederlage gegen Frankreich beim EM-Auftakt nicht schlecht gemacht. Im zweiten Spiel in München muss jetzt aber ein Sieg her, wenn man nicht um den Achtelfinaleinzug zittern will. Ich traue das der DFB-Auswahl zu, weiß aber auch, dass ein ganz dicker Brocken wartet. Meiner Meinung nach ist Portugal noch stärker als beim Titelgewinn 2016.

Sie haben viele tolle Spieler – und eben Ronaldo. Schon beim 3:0 gegen Ungarn hat man gesehen, dass er noch immer der unumstrittene Anführer dieses Teams und ein eiskalter Vollstrecker ist. Solch ein Spieler fehlt Deutschland leider. Kann Ronaldo auch am Samstag der entscheidende Faktor sein? Ja. Muss die Mannschaft von Joachim Löw deshalb mit Angst in die Partie gehen? Nein. Ich denke, dass unsere Abwehr es mit Ronaldo einfacher haben wird als zum Start Kyllian Mbappé. Auch Ronaldo verfügte einst über einen derart atemberaubenden Antritt wie der Franzose, in seinem Alter ist ihm dieser inzwischen aber verloren gegangen.