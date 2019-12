Irres Kopfball-Tor von Cristiano Ronaldo gegen Genua - Juve-Star lässt Fußball-Welt staunen

Italiens Serienmeister Juventus Turin hat zu Beginn des 17. Spieltages der Serie A im Kampf um die Tabellenführung vorgelegt. Das Team von Trainer Maurizio Sarri kam am Mittwochabend zu einem 2:1-Sieg bei Sampdoria Genua und liegt nun mit drei Punkten vor Inter Mailand an der Tabellen-Spitze. Der Mann des Abends war Superstar Cristiano Ronaldo, der mit seinem furiosen Kopfballtior in der 45. Minute den Endstand für die Alte Dame besorgte.

Er ist einer der erfolgreichsten Spieler der Geschichte: Wir präsentieren die Bestmarken von Cristiano Ronaldo. Als erster Spieler der Geschichte knackte Cristiano Ronaldo in der Champions League die 100-Tore-Marke. © imago

Ronaldo stieg bei einer Flanke von Linksverteidiger Alex Sandro als erster Spieler in Genuas Strafraum in die Höhe. Sekundenlang schien der 34-Jährige der Schwerkraft zu trotzen und in der Luft auf den Ball zu warten. Seine Gegenspieler waren lediglich Statisten in dieser Szene. Mit einem wuchtigen Kopfball in den Winkel überwand der Stürmer dann Genua-Schlussmann Emil Audero und ließ sich feiern. Es ist Ronaldos fünftes Tor im vierten Spiel in Folge nachdem er zuvor wegen Knieproblemen gefehlt hatte.

Die weiteren Tore im Stadio Luigi Ferraris von Genua erzielten Paulo Dybala, der die Gäste aus Turin nach 19 Minuten in Führung schoss, und Gianluca Caprari, der nach 35 Minuten den Ausgleich erzielte und in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Gianluigi Buffon, der erneut für den weiterhin angeschlagenen Polen Wojciech Szczesny das Tor der Turiner hütete, zog in seinem 647. Spiel der Serie A mit dem bisher alleinigen Rekordmann Paolo Maldini gleich.

Die Partie in der italienischen Hafenstadt war vorgezogen worden, weil der italienische Rekordmeister am Sonntag das Supercup-Spiel gegen den Pokalsieger Lazio Rom im King Saud University Stadium in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (16.45 Uhr MEZ) bestreitet.