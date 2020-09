Rekordverdächtig: Cristiano Ronaldo mit 100. Länderspiel-Tor - Nur Iran-Legende Ali Daei hat mehr

Anzeige

Cristiano Ronaldo ist auf dem Weg zu einem weiteren Rekord: Der mit zahllosen Pokalen dekorierte Portugiese in Diensten von Juventus Turin erzielte am Dienstagabend im Nations-League-Spiel seiner Nationalmannschaft in Schweden seinen 100. Länderspieltreffer. Diesen Wert hatte vor dem 35-Jährigen weltweit nur ein einziger männlicher Spieler erreicht: Der Iraner Ali Daei kam für den Iran einst auf 109 Tore in 149 Einsätzen. Ronaldo steht seit Dienstag nun bei 165 Länderspielen.

Ronaldos Weg in den "Hunderter-Klub" geebnet hatte gewissermaßen der Schwede Gustav Svensson. Nach einer Attacke gegen Portugals Mittelfeldstrategen Joao Moutinho sah Svensson seine zweite Gelbe Karte in der Partie - und damit Gelb-Rot. Den daraus resultierenden Freistoß führte Ronaldo aus - CR7 verwandelte kurz vor dem Halbzeitpfiff aus 25 Metern direkt zur 1:0-Führung Portugals. In der zweiten Hälfte legte er gleich noch das 2:0 für Portugal nach (72.).