Berater von Cristiano Ronaldo: Sieg von Lionel Messi beim Ballon d'Or "eine Ungerechtigkeit"

Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo - es ist das ewige Duell um die Spitzenposition des Weltfußballs. In diesem Jahr hatte der Argentinier in Diensten des FC Barcelona das bessere Ende für sich, heimste sowohl den Titel des FIFA-Weltfußballers als auch den prestigeträchtigen Ballon d'Or der Sport-Zeitung France Football ein. Viele konnten das verstehen, immerhin hat Messi ein erneut überragendes Jahr 2019 hingelegt.

Einer jedoch teilt die allgemeinen Respektsbekundungen nur bedingt - Cristiano Ronaldos allmächtiger Berater Jorge Mendes. Der teilte bei der Verleihung des "Golden Boys 2019" an Atlético-Juwel Joao Felix in Turin gegen Messi aus, der Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk und "CR7" auf den dritten Platz bei der Wahl des Ballon d'Or verwiesen hatte. Mendes bezeichnete den sechsten Titel Messis als "Ungerechtigkeit".

Jorge Mendes: "Hätte Ronaldo für Real Madrid gespielt, dann hätte er den Ballon d'Or gewonnen"

Messi ist mit dem sechsten Titel in Folge nun Rekord-Champion des Ballon d'Or. Während Messi und Ronaldo bei der offiziellen Weltfußballer-Wahl noch nebeneinander saßen und regelrecht Süßholz raspelten (man ging sogar so weit, dass man sich beinahe gegenseitig zum Dinner einlud), blieb Ronaldo der glanzvollen Ballon-d'Or-Gala in Paris fern - und nahm zeitgleich an einer Preisverleihung des italienischen Verbandes teil.