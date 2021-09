Cristiano Ronaldo macht Titelansage vor Comeback bei ManUnited: "Nicht gekommen, um Urlaub zu machen"

Die Legende kehrt zurück: 4490 Tage nach seinem bis dato letzten Pflichtspiel-Einsatz für Manchester United (0:2-Niederlage im Champions-League-Finale 2008/09 gegen den FC Barcelona) könnte Cristiano Ronaldo am Samstag sein Comeback für die Red Devils im Old Trafford geben. Ein Einsatz von "CR7" im Premier-League-Spiel gegen Newcastle United (16 Uhr/Sky) gilt als höchstwahrscheinlich. Ronaldo war in diesem Sommer kurz vor Transfer-Schluss für 15 Millionen Euro von Juventus Turin zu ManUnited, dem Klub, bei dem seine Karriere an Fahrt aufnahm, gewechselt. Wenige Tage vor seinem potenziellen Comeback-Match hat der fünfmalige Weltfußballer nun mit einer Titelansage aufhorchen lassen. Anzeige

Der 36 Jahre alte Superstar will sich bei United erneut beweisen und Titel gewinnen: "Das ist, warum ich hier bin", sagte der Portugiese in einem am Donnerstagabend auf der Klub-Homepage veröffentlichten Interview mit Vereinslegende Wes Brown. "Ich bin nicht gekommen, um Urlaub zu machen. Wie ich schon gesagt habe: Früher war schön, ich habe wichtige Dinge gewonnen und dieses Hemd vor vielen Jahren getragen, aber jetzt bin ich hier, um wieder zu gewinnen."

Ronaldo "anders als andere Menschen"

Am Dienstag trainierte Ronaldo erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. Weil er für Portugals WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan am Dienstag gesperrt war, durfte er früher von der Nationalmannschaft abreisen. Schon von 2003 bis 2009 hatte der Portugiese für die Red Devils gespielt, bevor er zu Real Madrid wechselte. Mit United gewann der Weltklasse-Angreifer unter anderem dreimal die Premier League sowie jeweils einmal den FA-Cup und die Champions League.