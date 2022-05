"Ruhm für Man United": Cristiano Ronaldo mit emotionaler Botschaft nach Sieg im letzten Saison-Heimspiel

Nach dem letzten Premier-League-Heimspiel der Saison mit Manchester United hat sich Superstar Cristiano Ronaldo in sozialen Medien bei den Anhängern des Klubs bedankt. „Einmal mehr großartige Unterstützung von der Tribüne“, schrieb Ronaldo nach dem 3:0 gegen den FC Brentford am Montag bei Instagram. Der Portugiese, der im Old Trafford den Treffer zum 2:0 per Strafstoß beigesteuert hatte, dankte den „unglaublichen Fans, die mit uns eine schwierige Saison ertragen und uns nie im Stich gelassen haben“.

