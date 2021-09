Premier League Inside: Darum ist die Rückkehr von Cristiano Ronaldo für Manchester United Segen und Fluch

Zwei Wochen ist es her, dass sich die wohl spektakulärste Wende in der Geschichte internationaler Fußball-Transfers vollzog. Vormittags galt noch als sicher, dass Cristiano Ronaldo von Juventus Turin zu Manchester City wechseln würde, am Abend wurde sein Umzug nach Manchester dann tatsächlich verkündet, allerdings hatte er sich für den Stadtrivalen United entschieden. Zwölf Jahre nach seinem Abschied aus dem Old Trafford, wo er einst vom verspielten Supertalent zum Weltstar geworden war, dürfte Ronaldo an diesem Samstag (16 Uhr) gegen Newcastle United sein Comeback für Englands Rekordmeister geben. Anzeige

Für den Klub ist die Sabotage von Citys Ronaldo-Deal eine epische Genugtuung. Es sind ja die einst von Trainerikone Sir Alex Ferguson als "lärmende Nachbarn" verspotteten Himmelblauen, die dank der finanziellen Zuwendungen aus Abu Dhabi in den vergangenen Jahren eine Meisterschaft nach der anderen eingefahren haben, während United nach dem Abschied von Ferguson 2013 sportlich abgestürzt ist. Ronaldos Verpflichtung ist ein Zeichen, dass Manchester United sportlich wieder konkurrenzfähig sein will, in der eigenen Stadt und in der Premier League. Mit Ronaldo bei United dürfte das Titelrennen in England spannender werden, als es mit Ronaldo bei City geworden wäre.