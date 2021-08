Bericht: Cristiano Ronaldo vor Sensations-Rückkehr zu Manchester United? ManCity sagt ab

Cristiano Ronaldo steht vor einer sensationellen Rückkehr zu Manchester United - dem Verein, bei dem der fünfmalige Weltfußballer zwischen 2003 und 2009 seine ersten großen Erfolge gefeiert hatte. Am Freitagnachmittag berichteten verschiedene britische Medien übereinstimmend über entsprechende Verhandlungen, darunter die Manchester Evening News und Sky. Dagegen soll ein Transfer zu Manchester City geplatzt sein, nachdem sich der englische Meister nach ersten Gesprächen gegen eine Verpflichtung von "CR7" entschieden habe. Stattdessen soll der 36-Jährige noch vor Transferschluss am kommenden Dienstag einen Vertrag bei seiner alten Liebe unterschreiben. Anzeige

Dass Ronaldo den italienischen Rekordmeister Juventus Turin verlassen will, hatte Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag bestätigt. "Cristiano hat mich gestern darüber informiert, dass er nicht mehr vor hat, für Juventus zu spielen", sagte Allegri am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Empoli (Samstag, 20.45 Uhr/DAZN). "Aus diesem Grund wird er morgen nicht zum Kader gehören."

ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer befeuerte die Gerüchte am Freitag: "Er weiß, was wir für ihn fühlen. Wenn er jemals wechseln will, weiß er, dass wir hier sind“, sagte Solskjaer, der Ronaldo als "einen der Größten aller Zeiten" lobte.

Ronaldo zu United? Sky berichtet von laufenden Gesprächen Laut britischen Medien habe Berater Jorge Mendes Ronaldo sowohl den Citizens als auch den benachbarten Red Devils angeboten. Während ManCity um Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola eine Verpflichtung des Portugiesen nach dem gescheiterten Transfer von England-Kapitän Harry Kane (Tottenham Hotspur) offenbar nur kurzzeitig in Erwägung zog und sich am Freitag von einem möglichen Ronaldo-Kauf distanzierte, soll United nun laut Manchester Evening News in der Pole Position sein - zwölf Jahre, nachdem der Superstar den Verein mit Ziel Real Madrid verlassen hatte. Laut Sky würden die Gespräche zwischen dem englischen Vizemeister und dem Ronaldo-Lager nun laufen.