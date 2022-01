"Sind in einigen Punkten schon besser": Cristiano Ronaldo stärkt Trainer Ralf Rangnick den Rücken

Seit Amtsantritt von Rangnick in Manchester hat United in sieben Pflichtspielen einmal verloren und vier Siege eingefahren. Zuletzt wurde die vierte Runde im FA Cup erreicht, in der Champions League steht man im Achtelfinale. In der Liga ist der Klub aktuell Siebter, wobei die Tabelle wegen der unterschiedlichen Anzahl an Spielen nur bedingt Aussagekraft hat.