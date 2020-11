Jokertor für Portugal gegen Andorra: Cristiano Ronaldo nur noch acht Treffer von Weltrekord entfernt

Ronaldo hatte die 100-Tore-Marke beim Sieg Portugals in der Nations League gegen Schweden im September mit zwei Treffern übersprungen. Gegen Andorra gewährte ihm Portugals Europameister-Trainer Fernando Santos zunächst eine Pause und stellte seinen Superstar nicht von Beginn an auf. Zur Halbzeit kam "CR7" dann aber doch in die Partie und traf in der 85. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zum 6:0. Zuvor hatte er schon einige gut Chancen vergeben. Ronaldo könnte schon in den nächsten Tagen näher an den Rekord rücken: Portugal trifft in der Nations League am Samstagabend auf Frankreich, nächsten Dienstag geht es gegen Kroatien (jeweils 20.45 Uhr, DAZN).