Nach Portugal-Remis, Tor-Klau und Frust-Abgang gegen Serbien: So reagiert Superstar Cristiano Ronaldo

Kurz nach dem Torklau und dem dadurch verpassten Sieg hatte Superstar Cristiano Ronaldo schon wieder den Kopf für eine Botschaft an die Nation frei: Gerade in schwierigen Zeiten müsse man sich der nächsten Herausforderung stellen, teilte der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft am späten Samstagabend über seinen Instagram-Account mit. Er habe das Gefühl, meinte der 36-Jährige, dass eine ganze Nation verletzt wurde.

