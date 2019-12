Schwester von Cristiano Ronaldo mit Schimpf-Tirade gegen Virgil van Dijk: "Hole erstmal ein paar Titel"

Nach einer kleinen Stichelei von Virgil van Dijk in Richtung von Cristiano Ronaldo hat die Schwester des portugiesischen Superstars den Abwehrchef des FC Liverpool mit einer knallharten Schimpf-Tirade übergossen. In einem Instagram-Post von Katia Aveiro heißt es unter anderem: "Virgil, hole erstmal ein paar Titel, die wirklich zählen - dann können wir weiterreden. Wenn Du davon ein paar hast, dann kannst du vielleicht am selben Tisch wie Cristiano Platz nehmen." Ihr Bruder bleibe ihrer Ansicht der "beste Spieler der Welt." Zudem erinnerte Aveiro an die Erfolge ihres Bruders und wies van Dijk mehrmals darauf hin, dass dieser Ronaldo nicht im Ansatz das Wasser reichen könne.

"Lieber Virgil, wo auch immer du hingehst, Cristiano Ronaldo war schon tausende Male dort. Weißt du, mein lieber Virgil, Cristiano Ronaldo hat drei Mal den Titel in dem Land geholt, in dem du schon seit Jahren spielst, und du hast noch keine Hand an einer Trophäe gehabt", wetterte die Ronaldo-Schwester weiter. Nachdem sie auf die Zeit ihres Bruders bei Manchester United angespielt hatte, richtete sie ihren Blick auf Ronaldos Jahre bei Real Madrid. Dort sei er zum "größten Spieler" in der Geschichte des Klubs geworden. Weiter geht es mit Verweisen auf Champions-League-Triumphe, den Sieg in der Nations League und weitere Großtaten von "CR7".

Womit van Dijk all das verdient hatte? Nun ja, der Niederländer war vor der Verleihung des Ballon d'Or danach befragt worden, wie er die Abwesenheit Ronaldos bei der Veranstaltung im Pariser Theatre du Chatele bewerte. Van Dijks von einem deutlichen Augenzwinkern begleitete Antwort: "War er überhaupt ein Konkurrent?" Für Katia Aveiro war dies offenbar zu viel. Was in ihr brodelte, musste über Instagram in die Welt.

Übrigens: Ronaldo heimste am Montagabend selbst noch einen Preis ein. Während er beim Ballon d'Or dem erstplatzierten Lionel Messi und dem Zweiten van Dijk den Vortritt lassen musste, wurde er in Mailand zeitgleich als bester Spieler der Serie A gekürt. Die Auszeichnung nahm der Star von Juventus Turin dann auch höchstpersönlich entgegen.