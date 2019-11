Cristiano Ronaldo nach Stadion-Flucht bei Juventus Turin: "Ich war nicht in Bestform"

Es wirkte wie eine Trotz-Reaktion als Cristiano Ronaldo nach seiner Auswechslung in der 55. Minute im Spiel zwischen Juventus Turin und AC Mailand verärgert aus dem Stadion stürmte. Jetzt hat sich der fünffache Weltfußballer selbst zu seinem Verhalten geäußert und zugegeben, dass er in den vergangenen Wochen nicht in Bestform war. Zu der frühzeitigen Auswechslung sagte er gegenüber portugiesischen Medien: "Niemand mag es, ausgewechselt zu werden, aber ich verstehe es, weil es mir nicht gut ging. Meine Geste hatte nichts mit Unzufriedenheit zutun."

Ronaldo verletzt: "Ich war nicht bei 100 Prozent"

Nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg, in dem die Portugiesen rund um Ronaldo das Ticket für das Turnier im kommenden Jahr lösen konnten, gab der 34-Jährige zu, in den vergangenen drei Wochen nicht in Bestform gewesen zu sein. "Ich war nicht bei 100 Prozent und bin es immer noch nicht. In den letzten drei Wochen habe ich mit leicht reduziertem Leistungsvermögen gespielt", so Ronaldo. Er betonte aber auch, dass er seinem Verein stets helfen wollte, auch als er verletzt war. "Wenn es darum geht, mich für meinen Klub und meine Nationalmannschaft aufzuopfern, mache ich es mit Stolz", erklärte der Europameister.

CR7 zeigt sich einsichtig

Nach dem Spiel gegen AC Mailand hatte Ronaldos Trainer Maurizio Sarri von Knieproblemen des 34-Jährigen gesprochen. Der Coach hatte Ronaldo in der 55. Minute ausgewechselt. Der fünfmalige Weltfußballer soll daraufhin schon vor Spielende das Stadion verlassen haben. Sein Verein kündigte jedoch an, den Spieler nicht weiter zu bestrafen. Nur eine Entschuldigung bei den Mitspielern soll Ronaldo noch vornehmen. Und der 34-Jährige zeigt sich einsichtig: "Wir haben eine Kontroverse ausgelöst, die nie hätte existieren dürfen. Der Klub wusste, dass ich geschwächt war. Aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben, Juventus ist an erster Stelle und ich werde so schnell wie möglich in Topform sein."

Juventus-Trainer Sarri über Clinch mit Christiano Ronaldo

Portugiese jagt Rekord von Ali Daei

In den vergangenen zwei Länderspielen scheint Ronaldo wieder zu alter Form zurückgefunden zu haben. Beim 6:0-Erfolg gegen Litauen war er der überragender Mann, erzielte drei der sechs Treffer selbst. Und auch gegen Luxemburg war der 34-Jährige wieder erfolgreich. In der Partie erzielte der Portugiese sein 99. Länderspieltor. Den Weltrekord mit den meisten Länderspieltoren hält bislang der Iraner Ali Daei mit 108 Treffern. Ronaldo fehlen also nur noch zehn Tore, um den Weltrekord einzustellen.

