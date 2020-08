Irre Statistik: Juventus-Star Cristiano Ronaldo zieht mit Ex-Torwart Hans Jörg Butt gleich

Mit seinen beiden Toren gegen Olympique Lyon hat Cristiano Ronaldo zwar nicht für ein Weiterkommen von Juventus Turin gesorgt, aber immerhin konnte er zum ehemaligen HSV -Torhüter Hans Jörg Butt aufschließen. Der portugiesische Superstar hat seit Freitag für drei Klubs in der Champions League gegen den gleichen Gegner getroffen. Im Trikot von Manchester United und Real Madrid war Ronaldo ebenfalls gegen Lyon erfolgreich.

Superstar Ronaldo tritt in die Fußstapfen von Butt und van Nistelrooy

Auch wenn Ronaldo am vergangenen Freitag erneut gegen den Ligue-1-Klub erfolgreich war: Zum Lyon-Schreck avancierte er diesmal nicht, da Juventus trotz eines 2:1-Sieges im Rückspiel (Hinspiel: 1:0 für Lyon) den Sprung ins Viertelfinale der Königsklasse verpasst hatte. Am Tag nach dem Champions-League-Aus trennte sich die "Alte Dame" von Trainer Maurizio Sarri, der den italienischen Rekordmeister erst im Sommer 2019 übernommen hatte. Der 61-Jährige werde von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Ronaldo-Klub am Samstag mit.