Juve-Star Cristiano Ronaldo feiert Tor-Rekord nach Hattrick - So reagiert Brasilien-Legende Pele 

Viele Beobachter hatten Ronaldo bereits nach dessen 758. Tor Anfang Januar zum Rekord gratuliert. Doch CR7 nahm die Glückwunsche noch nicht an. Er hatte den Rekord selbst nicht anerkannt. Seine Bewunderung für Pele und den Fußball seiner Zeit habe ihn veranlasst, "seine neun Tore für die Mannschaft des Bundesstaates Sao Paulo und sein Tor für das brasilianische Militärteam als offizielle Tore zu werten" , schrieb Ronaldo via Instagram. Jetzt aber darf auch er die neue Bestmarke feiern: "Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nicht mit Geschichten über seine Spiele, seine Tore und seine Errungenschaften aufgewachsen ist, und ich bin keine Ausnahme. Deshalb erfüllt es mich mit Freude und Stolz, dass ich mit meinem Tor heute die Spitze der weltweiten Torschützen-Rangliste erklommen und Peles Rekord gebrochen habe."

Cristiano Ronaldo stellt einen neuen Rekord auf. Nach seinem Hattrick beim 3:1-Sieg von Juventus Turin über Cagliari Calcio verdrängt er Brasilien-Legende Pele von Platz eins der ewigen Karriere-Tore-Liste. Ronaldo kommt inzwischen auf 770 Treffer in seiner Profi-Laufbahn. Bei Pele sorgte die Zählart für leichte Unstimmigkeiten. Laut Guinness Weltrekord kommt der Brasilianer 1279 Tore, in anderen Statistiken sind es 757 oder 767 Treffer.

Über 700 Treffer erzielten in ihrer Karriere bislang nur fünf Fußballprofis, dazu zählt neben Pele (767) sein brasilianischer Landsmann Romario (772). Auch der deutsche Bomber, Gerd Müller (735), knackte diese Marke. Zudem war der tschechoslowakische Stürmer Josef Bican (805) in den 1930er und 40er Jahren derart erfolgreich, ebenso wie Ungarn-Legende Ferenc Puskas (746). Ronaldo ist mit seinen inzwischen 770 Treffern noch nicht am Ende angekommen. "Glaubt mir, diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Morgen beginnt die Zukunft und es gibt mit Juventus und Portugal immer noch viel zu gewinnen", machte CR7 deutlich.

Pele gratuliert Ronaldo

Pele reagierte gleich am Sonntagabend auf den neuen Rekord des portugiesischen Superstars. Im Januar hatte der Brasilianer noch mit dem Hinweis auf seine 1.283 Treffer auf die 758 Tore von Ronaldo geantwortet. Jetzt reagierte der inzwischen 80-Jährige via Facebook viel versöhnlicher. "Jeder beschreitet seine eigene Reise, und deine ist einfach wunderschön. Ich bewundere dich sehr und schaue dir gern zu, das ist kein Geheimnis. Ich gratuliere dir dazu, meinen Torrekord in offiziellen Spielen gebrochen zu haben. Ich bedauere es lediglich, dass ich dich heute nicht umarmen kann", schrieb Pele.